Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

Глава государства рассчитывает на продолжение работы с США по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сохраняет свою заинтересованность и открытость к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров и рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"[Президент РФ Владимир] Путин так же, как и президент [США Дональд] Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, - сказал Песков. - Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится".

Песков допустил, что в Великобритании Дональду Трампу рассказывали об их планах продолжать оказывать давление на Россию и дальше идти по пути усиления санкций. "Это не то, что способствует урегулированию", - заключил он.