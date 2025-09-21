Пресс-секретарь президента России отвечал им, что это "не их дело"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку, и в 2015 году украинские коллеги даже "шипели" на него за это.

Пескова спросил об этом журналист ВГТРК Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин". Репортер обратил внимание на ленточку, закрепленную на портфеле, и уточнил, давно ли Песков ее носит.

"Врать не буду, это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей (11-12 февраля 2015 года - прим. ТАСС). Я приехал с этой ленточкой - с предшественницей, та порвалась совсем - в Минск. И украинские товарищи шипели на меня, мол, зачем я это таскаю. Я говорил: "Не ваше это дело", - поделился представитель Кремля.