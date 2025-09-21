Канцлер ФРГ стремится к реваншу над Россией, в то время как большая часть граждан хочет жить благополучно, объяснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится к реваншу над Россией, в то время как большая часть немцев хочет жить благополучно и в безопасности, поэтому доверие к канцлеру снижается. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее издание Bild писало, что уровень недовольства жителей Германии действиями Мерца достиг рекордного значения. По результатам опросов, 62% немцев негативно оценивают его работу, и только 26% респондентов заявили, что довольны действиями нынешнего главы правительства ФРГ.

"Мерц хочет реванша над Россией, но подавляющая часть немцев хочет безопасности и благополучия. И разрыв между его целями и интересами граждан только растет", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, для Мерца важны "фанатичная поддержка Украины, подчинение Германии Брюсселю, санкции против России, милитаризация экономики и усиление Бундесвера", что не совпадает с тревогами и заботами большей части немцев.

"Их (жителей Германии - прим. ТАСС) все больше волнует бесконтрольная миграция, теракты и насилие со стороны т. н. беженцев, рост цен на отопление и электричество, закрытие предприятий и стагнация экономики", - считает он.