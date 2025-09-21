Песков: Европа делает все возможное для продолжения украинского конфликта

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва продолжит настаивать на мирном урегулировании конфликта

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Европейские государства делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность на Украине и всячески сподвигать Владимира Зеленского на продолжение военных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, к сожалению, с другой стороны - все-таки киевский режим, с другой стороны - европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это [Владимира] Зеленского", - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Россия продолжит настаивать на мирном урегулировании конфликта. "Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент [США Дональд] Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится", - заключил он.