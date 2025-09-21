Пресс-секретарь российского лидера заявил, что на предстоящей неделе в графике главы государства будут как международные контакты, так и внутренние встречи

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина "как доменная печь", он не может остановиться. На предстоящей неделе в графике Владимира Путина будут как международные контакты, так и внутренние встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется. Дел много и внутри страны, и международная обстановка того требует, естественно, внимания. Будут и международные контакты, и внутренние встречи. Президентский график - это как доменная печь, он не может остановиться", - рассказал Песков о планах Владимира Путина на предстающую неделю журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.