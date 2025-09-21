В сегодняшней Европе на пост главы евродипломатии могут назначить человека, который должен заниматься миром, а он "занимается только войной, совершенно обратными вещами", указал Андрей Бельянинов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ряд политических деятелей Запада в нынешних реалиях показали свою крайне низкую квалификацию, в этих условиях трудно переоценить значение народной дипломатии. Об этом заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов в интервью ТАСС на полях Всемирной общественной ассамблеи.

"Народную дипломатию в современном мире уже очень трудно переоценить. Сложилось взаимное недоверие правительств, когда политические договоренности порой не стоят ничего, и это выносится в качестве даже бравады. У ряда политических деятелей на Западе проявился крайне низкий квалификационный уровень. Особенно среди министров по иностранным делам", - отметил Бельянинов.

Он добавил, что в сегодняшней Европе на пост главы евродипломатии могут назначить человека, который должен заниматься миром, а он "занимается только войной, совершенно обратными вещами".

"Дипломаты - это прежде всего согласие, договоренность, а не конфликты, не смерти, не какие-то тягостные последствия. Мы говорим: послушайте, если не умеете договариваться вы, политики, давайте мы договоримся в народной дипломатии. И мы скажем вам, как бы мы хотели жить. Но вот этого не надо - ваших конфликтов, санкций, - продолжил Бельянинов. - Теперь в Европе вокруг себя ребята железный занавес выстраивают. Ну если им хочется так жить - пусть живут".

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединил свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.