Он набрал на выборах в регионе 86,92% голосов

КУРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Александр Хинштейн, избранный губернатором Курской области и набравший на выборах 86,92% голосов, вступил в должность главы региона, церемония прошла в концертном зале "Свиридовский", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня важное событие в жизни региона, в жизни, которая уже начала меняться. Но прежде чем говорить о будущем, давайте почтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за освобождение русской земли. <…> Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру", - сказал Хинштейн.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев от имени главы государства Владимира Путина поздравил Хинштейна с убедительной победой. Также были переданы поздравления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева, председателя Госдумы Вячеслава Володина, главы Росгвардии Виктора Золотова и других.

Врио губернатора Курской области Хинштейн, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах в регионе 86,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области после того, как руководивший регионом с 12 мая 2024 года Алексей Смирнов подал заявление об отставке по собственному желанию. До назначения в регион Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информполитике.