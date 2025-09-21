Посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что руководство киевского режима "трясет в конвульсиях от стремления вытравить тысячелетнее православие на славянских землях"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Киевский режим намеренно активизировал обстрелы прифронтовых регионов России в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"В усилении ударов по гражданским именно в праздник Рождества Пресвятой Богородицы нет никаких случайных совпадений. Нацисты, которые на уровне руководства страны запрещают УПЦ, а на низовом уровне обычных головорезов грабят храмы и избивают священников, активизировали обстрелы по гражданским объектам в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и ЛНР", - написал Мирошник в Telegram-канале.

Он заявил, что руководство киевского режима "трясет в конвульсиях от стремления вытравить тысячелетнее православие на славянских землях". "На землях, которые контролируют их преступные формирования, идет притеснение, грабеж и убийство православных, те места куда они не могут дотянуться, они обстреливают или бомбят дронами", - акцентировал Мирошник.

Он напомнил, что с утра воскресенья стало известно об ударах ВСУ по прифронтовым населенным пунктам РФ: артобстреле с ранением местной жительницы в Шебекино, дронной атаке Ваврваровки, убийстве мужчины и ранение женщины в Ракитном Белгородской области.

С утра воскресенья ВСУ также из ствольной артиллерии обстреляли Васильевку в Запорожской области, известно об одном погибшем и более 10 раненых. Два человека погибли в результате украинской атаки по АЗС в Первомайске ЛНР. В Голопристанском округе Херсонской области за последние сутки в результате украинских атак женщина получила минно-взрывную травму.