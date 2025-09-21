Праздновать его нужно 21 сентября, считает лидер ЛДПР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный праздник - День российской государственности.

"21 сентября в разные эпохи Россия отмечала события, которые стали символами ее силы и духовного величия. <...> В этот день мы вспоминаем Победу на Куликовом поле - великую битву 1380 года, когда князья и народ, забыв раздоры, вышли плечом к плечу против врага. <...> Неслучайно великий Жириновский называл 21 сентября Днем зарождения российской государственности. Он первым предложил придать этой дате особый статус. Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции Основателя партии и учредить новый памятный день - День российской государственности", - написал он в своем Telegram-канале.

21 сентября, по мнению Слуцкого, это напоминание о том, что у России есть свои истоки, история и великая сила, которая веками помогала народу идти вперед.

"Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее", - отметил он.