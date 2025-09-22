Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, городом Севастополем и Республикой Никарагуа в Доме приема МИД РФ в Москве.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией, сопредседатель межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортега Мурильо, сопредседатель межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, а также глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.