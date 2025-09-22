Министр иностранных дел РФ отметил, что это подтверждает подписание республикой соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Никарагуа и Россия являются верными друзьями и стратегическими партнерами на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Никарагуа и Россия - давние стратегические партнеры, единомышленники, внешнеполитические союзники и верные друзья. Сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение", - сказал он на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа.

Лавров также отметил, что Россия смотрит с оптимизмом на развитие двусторонних отношений.

"И залог успеха, объединяющий наши народы, - это чувство глубокого взаимного уважения, искренней симпатии и братской солидарности", - обратил внимание глава МИД РФ.

"Я убежден, что практическая реализация подписываемых сегодня соглашений станет важным шагом в деле дальнейшего развития нашего двустороннего партнерства", - заключил Лавров.