Мишустин: Россия углубит сотрудничество с Белоруссией и КНР в микроэлектронике

РФ открыта для расширения международного партнерства во многих технологических сферах, подчеркнул премьер-министр

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит укреплять сотрудничество с Белоруссией и Китаем в сфере микроэлектроники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании российского форума "Микроэлектроника 2025".

"Сегодня хочу отдельно поприветствовать коллег из Китайской Народной Республики и Белоруссии, вместе с которыми мы реализуем ряд взаимовыгодных проектов как в области создания радиоэлектронной продукции, так и в рамках других приоритетных направлений. И, безусловно, продолжим углублять такое взаимодействие", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что Россия открыта для расширения международного сотрудничества во многих технологических сферах. "Приглашаем дружественные государства к объединению исследовательского потенциала, производственных возможностей, чтобы эффективно использовать сильные стороны друг друга, совместно продвигать масштабные практические инициативы в интересах наших граждан", - обратился премьер.

Он также отметил, что микроэлектроника - это стратегическая область, которая в том числе имеет ключевое значение для укрепления технологического суверенитета страны. "Она влияет буквально на все аспекты жизни людей", - заметил глава кабмина.

"Наше ежегодное мероприятие [российский форум "Микроэлектроника 2025"] уже стало основной площадкой для диалога разработчиков, производителей, интеграторов, заказчиков инновационных решений и продуктов", - заключил Мишустин.

