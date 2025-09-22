Сотрудничество будет происходить в торгово-экономической сфере

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа прошла в Москве в Доме приемов МИД России.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией, сопредседатель межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортега Мурильо, сопредседатель межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, а также глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Стороны подписали пять документов: соглашение между правительством ДНР и правительством Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве, соглашение между ЛНР правительством Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве, соглашение между правительством Запорожской области и правительством Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве, соглашение между Херсонской областью и правительством Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве, а также соглашение между правительством Севастополя и МИД Никарагуа о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

Затем участники мероприятия ознакомились с тематической выставкой, посвященной Донбассу, Новороссии и Севастополю.