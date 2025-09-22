По словам главы МИД, российская сторона высоко ценит этот по-настоящему дружественный шаг в духе подлинного стратегического партнерства между странами

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил открытое проявление солидарности Манагуа с политикой Москвы.

"Мы высоко ценим этот по-настоящему дружественный шаг в духе подлинного стратегического партнерства между нашими странами и видим в нем открытые принципиальные проявления солидарности", - сказал глава МИД РФ на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа.

По словам Лаврова, в июле этого года президент Никарагуа Даниэль Ортега и сопрезидент Росарио Мурильо направили на имя главы российского государства Владимира Путина послание, в котором выразили в очередной раз полную поддержку специальной военной операции ради восстановления справедливости и условий безопасности, а также заявили о признании новых регионов неотъемлемой частью РФ.