МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Израиль максимально радикализировал политику по отношению к Палестине, поэтому может принять любые меры к странам, которые ее поддерживают, вплоть до понижения уровня дипломатических отношений. Такое мнение в интервью ТАСС на полях первой Всемирной общественной ассамблеи высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее издание Politico писало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции.

"Израиль сейчас максимально радикализировал свою политику и по отношению к Палестине, и по отношению к тем странам, которые Палестину поддерживают. Поэтому я не исключаю никаких мер: от самых мягких заявлений, протестов до самых жестких - вплоть до дипломатических демаршей, вплоть до понижения уровня дипломатических отношений. Но я не думаю, что дело дойдет до разрыва", - сказал он.

Косачев также отметил, что Израиль пытается взять под полный контроль Сектор Газа и всю Палестину, что "крайне ошибочно, рискованно и противоречит решениям международного сообщества".

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" прошла 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 000 участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступил Международный союз НПО "Ассамблея Народов Мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.