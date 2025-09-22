Рашид Алимов обратил внимание на то, что "устав ШОС четко фиксирует: организация не является военным блоком и не ставит перед собой задачи конфронтации или блоковой политики"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не является "анти-НАТО", а нацелена на созидательный диалог. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-генсек ШОС (2016-2018) Рашид Алимов.

Комментируя публикации на Западе по итогам недавнего саммита ШОС о том, что эта организация противопоставляет себя Западу, Алимов заметил, что "подобные интерпретации - не новость". "За последние два десятилетия мы неоднократно сталкивались с попытками представить ШОС как некую "антизападную" силу или, как иногда утверждается, "анти-НАТО". Однако эти утверждения не выдерживают ни правовой, ни политической, ни фактической проверки", - указал он.

Бывший генсек обратил внимание на то, что "устав ШОС четко фиксирует: организация не является военным блоком и не ставит перед собой задачи конфронтации или блоковой политики". По его словам, "ШОС - это не про противостояние, а про взаимодействие, ШОС - это не про одностороннее давление, а про многоплановое взаимовыгодное сотрудничество".

Алимов отметил, что "с момента своего основания ШОС последовательно демонстрирует открытость к сотрудничеству - с различными государствами, регионами и международными структурами". "ШОС не конкурирует ни с кем и ни за что. Напротив, ШОС развивается в соответствии со своими внутренними принципами и на основе консенсуса между государствами, представляющими почти половину населения планеты", - сказал он. "Такая масштабная и, подчеркиваю, добровольная вовлеченность - это не вызов кому-то, а показатель востребованности модели, основанной на равноправии, уважении суверенитета, культурного многообразия и недопустимости навязывания ценностей извне", - считает экс-генсек ШОС.

На его взгляд, "то, что подобная модель вызывает пристальное внимание - в том числе и критику - вполне объяснимо". "Мы живем в эпоху глубокой трансформации международных отношений, когда формируются новые центры силы и новые форматы сотрудничества. В этой ситуации любое объединение, демонстрирующее устойчивость и самостоятельность, будет вызывать интерес, а иногда и обеспокоенность", - пояснил он. При этом Алимов полагает важным, "чтобы эта обеспокоенность не подменяла собой объективный анализ".

Попытки политизировать деятельность ШОС

Он убежден, что объективный анализ говорит о том, что "ШОС - это организация нового типа, где приоритет отдается не соперничеству, а созидательному диалогу, безопасности без линии раздела, экономическому взаимодействию без санкционного давления, и гуманитарным связям, не зависящим от идеологических предпочтений". По мнению Алимова, "именно эти ценности сегодня особенно востребованы в международных отношениях, и именно они делают ШОС привлекательной и притягательной не только для государств региона, но и для многих стран за пределами нынешнего пространства ШОС".

"Таким образом, любые попытки политизировать деятельность ШОС и трактовать ее в логике блокового противостояния - это, по сути, попытка дать оценку новому виду международного партнерства на основе украшенных заголовков с пожелтевших страниц газет середины прошлого века", - заключил экс-генсек организации.