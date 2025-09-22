По словам Рашида Алимова, ШОС не только адаптируется к новой реальности, но и активно формирует механизмы превентивного реагирования

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) активно формирует механизмы превентивного реагирования на кризисы в условиях турбулентности в мире. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-генсек ШОС (2016-2018) Рашид Алимов.

"За последнее десятилетие мир столкнулся с усложнением международной обстановки. Мы наблюдаем рост числа военных конфликтов, нарастание геополитической турбулентности, эскалацию конкуренции между акторами", - сказал он.

В этих условиях, по словам экс-генсека, ШОС "не только адаптируется к новой реальности, но и активно формирует механизмы превентивного реагирования".

Кроме того, Алимов отметил тревожную тенденцию девальвации понятий мира, стабильности и развития в публичной риторике. "Сегодня слово "война" звучит из уст политиков и в глобальных медиа во много раз чаще, чем слово "мир". Это не просто изменение лексики - это отражение фундаментального сдвига в мировом мышлении, к которому мы не можем оставаться равнодушными", - подчеркнул он. По словам экс-генсека, государства - члены ШОС на недавнем саммите организации в Тяньцзине дали принципиальную оценку происходящим в мире процессам. "Лидеры стран ШОС обозначили необходимость укрепления многосторонности, международного права, взаимного уважения и коллективного реагирования на общие вызовы", - добавил он.

Достижения ШОС

Одним из важнейших достижений последних лет, как указал Алимов, стало формирование так называемого кулака безопасности ШОС - это целая система в составе универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности в Ташкенте, с включением в его структуру Центра информационной безопасности, а также Центра по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке. "Кроме того, создается Антинаркотический центр в Душанбе, - продолжил он. - Этот "кулак" не только кратно усиливает потенциал ШОС в сфере безопасности, но и может служить своеобразной моделью регионального взаимодействия на принципах консенсуса, суверенитета и уважения к национальным особенностям".

В последнее время вопрос о трансформации ШОС также звучит все чаще, заметил экс-генсек. "Однако важно подчеркнуть: ШОС по своей сути - не военно-политический блок, а партнерское объединение, основанное на принципах "шанхайского духа" - взаимного доверия, равноправия, взаимной выгоды и уважения к многообразию цивилизаций, - заметил он. - Это налагает на организацию особую обязанность - находить общее при различиях и двигаться вперед на основе консенсуса".

По убеждению Алимова, ШОС не только следует за переменами, но и старается предвосхищать их, предлагая региону и миру альтернативную (актуальную) модель безопасности и развития, основанную на сотрудничестве, а не конфронтации. "В ШОС не торопятся, а добиваются результатов", - заключил он.