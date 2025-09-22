Кандидатуры должен утвердить генеральный совет партии "Единая Россия" и избранные депутаты областной думы VIII созыва

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Воронежской областной думы VII созыва Владимир Нетесов, избранный также и в новый, VIII созыв, стал кандидатом в сенаторы от региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"По итогам голосования членов президиума (политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" - прим. ТАСС) кандидатом в сенаторы от региона утвержден Владимир Нетесов, кандидатом в руководители фракции - Виктор Логвинов, кандидатом на должность председателя облдумы - Юрий Матузов", - написал глава региона.

Теперь кандидатуры должен утвердить генеральный совет партии и избранные депутаты областной думы VIII созыва, напомнил Гусев. Он также отметил, что в прошедшем заседании принял участие руководитель Центрального исполнительного комитета партии, депутат Государственной Думы Александр Сидякин.

Ранее сообщалось, что Виктор Логвинов по собственному желанию покинул должность заместителя председателя правительства Воронежской области после десяти лет работы в ней. Юрий Матузов до недавнего времени возглавлял Бутурлиновский район Воронежской области.