Россия призвала СПЧ ООН оказать Венесуэле помощь вместо оголтелой критики

Заведующий референтурой по правам человека и гуманитарным вопросам в постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве Евгений Устинов отметил, что венесуэльские власти ведут последовательную работу по развитию институтов гражданского общества, совершенствованию законодательной базы и судебной системы

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совету ООН по правам человека (СПЧ ООН) следует вместо оголтелой критики оказать Венесуэле реальную помощь в укреплении ее потенциала в правозащитной сфере. Об этом заявил заведующий референтурой по правам человека и гуманитарным вопросам в постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве Евгений Устинов.

По его словам, венесуэльские власти "ведут последовательную работу по развитию институтов гражданского общества, совершенствованию законодательной базы и судебной системы". Так, российская сторона обратила внимание на "достижения боливарианского руководства в обеспечении прав и свобод своих граждан". К их числу, помимо прочего, относится и возможность для "свободного волеизъявления в ходе прошедших выборов, участие в которых принимали и представители оппозиции".

Как отметил дипломат, ключевым вызовом для стабильности в Венесуэле "остается направляемая извне деятельность радикалов, вставших на путь террора". Кроме того, серьезную угрозу правам человека в стране "представляет внешнее давление в форме нелегитимных односторонних принудительных мер". "Против Каракаса уже введено свыше одной тысячи различных ограничений, которые имеют прямую гуманитарную проекцию", - напомнил Устинов.

"В этой связи призываем правозащитные механизмы вместо оголтелой критики Каракаса сосредоточиться на оказании реальной помощи Венесуэле в расширении и укреплении ее потенциала в правозащитной сфере", - резюмировал дипломат в ходе выступления на 60-й сессии СПЧ ООН, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях.