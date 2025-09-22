ВСУ пытаются посеять панику среди населения, заявил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по АЗС в Луганской Народной Республике лишены военной целесообразности и направлены исключительно на то, чтобы посеять панику среди населения. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

В воскресенье Киев при помощи БПЛА ударил по двум АЗС: в Первомайске и Стаханове, погибли два человека. В понедельник ВСУ обстреляли автозаправку в Северодонецке, в результате чего сгорела цистерна с бензином.

"Военно-преступное руководство Украины преследует только одну - террористическую цель - при нанесении ударов по АЗС. <…> Удары по тем или иным заправочным станциям серьезно повлиять на ситуацию с топливом в республике, естественно, не могут. В любом случае топливо есть, но развить панику среди мирного населения они вполне такими ударами могут. Так что никакой военной целесообразности в ударах Киева по АЗС нет, поскольку у военнослужащих совершенно отдельная система снабжения топливом", - сказал он.

Проблемы с поставками бензина в ЛНР начались с середины августа. Как ранее сообщал замглавы Минтопэнерго ЛНР Андрей Елисеев, причины дефицита топлива в республике связны с падением запасов бензина у поставщиков ГСМ, в том числе из-за ударов ВСУ по топливной инфраструктуре. Кроме того, по словам Елисеева, Киев ведет целенаправленную информационную кампанию с населением ЛНР по созданию панических настроений. В итоге то количество топлива, которое активно закупает население, в несколько раз превышает запланированные нормы и запасы. Дефицит ГСМ в республике сохраняется. При этом Минтопэнерго ЛНР постоянно мониторит ситуацию с топливом и принимает необходимые меры для снижения его дефицита.