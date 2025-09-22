Кроме того, замглавы МИД России и Хулио Антонио Гармендия Пенья обменялись мнениями по некоторым вопросам глобальной и региональной повестки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и завершающий свою миссию посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и приветствовали позитивную динамику российско-кубинских отношений. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что позитивная динамика отношений РФ и Кубы в полной мере соответствует характеру стратегического партнерства и союзничества двух стран. Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым сюжетам глобальной и региональной повестки.

В дипведомстве отметили, что Рябков поблагодарил Гармендию Пенью за его плодотворную работу на посту посла Кубы в РФ, "способствовавшую существенному укреплению сотрудничества между двумя странами, а также поздравил главу кубинской дипмиссии с вручением ему нагрудного знака МИД России "За вклад в международное сотрудничество".