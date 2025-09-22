Кадыров сообщил об уничтожении пехоты ВСУ в районе Иванополья

Глава Чечни добавил, что операцию провел личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России под командованием Зайнди Зингиева

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении полком "Север-Ахмат" пехоты ВСУ на Константиновском направлении. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Разведывательно-огневой комплекс своевременно зафиксировал передвижение укронато, после чего в дело пошел полный набор инструментов: FPV-дроны, орудия Д-30, а также беспилотники 1 194-го мотострелкового полка и центра "Рубикон". Контроль за процессом обеспечивали привычные Mavic - как свои, так и союзные. Результат скоординированных действий наших бойцов получился предсказуемый. Пехота в составе пяти человек и их укрытия были уничтожены. В итоге противник получил наглядный урок - на этом направлении лучше не появляться", - написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что операцию провел личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России под командованием Зайнди Зингиева в районе Иванополья на константиновском направлении.