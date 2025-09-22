С российской стороны была подтверждена поддержка мандата агентства, являющегося "безальтернативной структурой по оказанию комплексного содействия палестинцам на ОПТ и палестинским беженцам" в Иордании, Ливане и Сирии, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини обсудили ситуацию в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации в зоне арабо-израильского конфликта с упором на гуманитарную обстановку на оккупированной палестинской территории (ОПТ) - на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. С российской стороны была подтверждена поддержка мандата БАПОР, являющегося уникальной и безальтернативной структурой по оказанию комплексного содействия палестинцам на ОПТ и палестинским беженцам в соседних арабских странах - Иордании, Ливане и Сирии", - сообщили в дипведомстве.