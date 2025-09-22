Москва подчеркнула , что в своей работе все структуры и сотрудники всемирной организации должны неукоснительно соблюдать статью 100 Устава о равноудаленности и объективности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло обсудили ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, Москва призвала сотрудников организации соблюдать принципы беспристрастности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Состоялось предметное обсуждение ряда актуальных страновых и региональных сюжетов международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке, в Афганистане, Ливии и Гаити. Сергей Вершинин акцентировал необходимость комплексного подхода к каждой из кризисных ситуаций с учетом их специфики и коренных причин", - сообщили в министерстве.

С российской стороны, как указали в МИД, "в очередной раз подчеркнуто, что в своей работе все структуры и сотрудники всемирной организации должны неукоснительно соблюдать статью 100 Устава ООН, предписывающую им придерживаться принципов беспристрастности, равноудаленности, объективности и действовать в интересах всех государств-членов".

Вершинин также провел отдельные консультации с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, главой управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Томом Флетчером, на которых обсуждались ситуации в секторе Газа, Судане, Сирии, Мьянме, Йемене и Афганистане. "Кроме того, были рассмотрены отдельные направления гуманитарной деятельности УКГВ в рамках урегулирования ситуации вокруг Украины", - отметили в российском дипведомстве.