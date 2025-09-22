Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывания президента Молдавии о вероятности российского наступления на украинский регион с подконтрольной Кишиневу территории

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Слова президента Молдавии Майи Санду, что Россия якобы может использовать эту страну для нападения на Одесскую область, являются паранойей. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Паранойя", - отметила дипломат, комментируя соответствующее заявление Санду.

Ранее в интервью ТАСС Захарова заявила, что антироссийские высказывания Санду перед предстоящими выборами в республике отражают ее курс на уничтожение любых проявлений демократии, свободы и прав человека.