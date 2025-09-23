Посол по особым поручениям МИД РФ уточнил, что 121 человек был ранен

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. 121 мирный житель, в том числе 3 несовершеннолетних, ранены за минувшую неделю при ударах Вооруженных сил Украины по субъектам РФ, более 20 человек - погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 145 мирных жителей: ранены 121 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, погибли 24 человека", - сказал он.

Мирошник уточнил, что пострадавшие дети - 12-летняя девочка из Рубежного ЛНР, годовалый ребенок и 13-летняя девочка из Васильевки Запорожской области.

Собеседник агентства отметил, что в целом в период с 15 по 21 сентября украинские войска резко нарастили число ударов по российским субъектам к концу недели, что совпало с православным праздником Рождества Пресвятой Богородицы. "В Республике Крым в результате ударов БПЛА по школе и санаторию в поселке городского типа Форос погибли 4 мирных жителя, 17 человек получили ранения. В этот же день в Белгородской области от атак дронов погибли 3 мирных жителя и 10 получили ранения, а в Васильевке Запорожской области от артиллерийского обстрела пострадали 13 мирных жителей и 1 человек погиб", - уточнил он.

Всего, по словам представителя МИД России, Киев за неделю выпустил по субъектам РФ 3,1 тыс. различных боеприпасов.