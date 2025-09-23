МИД РФ: удары ВСУ из БПЛА на минувшей неделе опередили РСЗО и артиллерию

Всего от ударов беспилотников за прошедшие семь дней пострадали 113 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины по РФ из ударных БПЛА на минувшей неделе значительно опередили число атак противника из артиллерии и РСЗО. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, всего за неделю жертвами атак украинских беспилотников стали 113 мирных жителей, что составляет 78% от общего числа пострадавших.

Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 145 мирных жителей: ранены 121 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, погибли 24 человека.

"На минувшей неделе для украинских формирований ударные БПЛА стали главным видом вооружений для поражения гражданского населения, значительно опередив артиллерию и РСЗО. Всего от ударов беспилотников за прошедшие семь дней пострадали 113 мирных жителей, что составило 78% от общего числа пострадавших от атак ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) гражданских лиц", - сказал он.

Мирошник отметил, что на минувшей неделе Киев "активно направлял" беспилотники по жилым домам, коммерческим и социальным объектам, медицинскому транспорту, энергетической инфраструктуре, гражданскому легковому автотранспорту. "Украинские вооруженные формирования продолжали попытки нанесения ударов с помощью дронов по гражданским объектам в глубине России. При помощи БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в Самарской, Саратовской, Смоленской, Воронежской, Волгоградской областях, в Республике Башкортостан. В Самарской области один из таких налетов привел к гибели четырех мирных жителей", - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших от агрессии ВСУ мирных жителей также есть жертвы дистанционного минирования территорий. "За неделю от такой преступной практики ведения боевых действий пострадали пять мирных жителей. В ДНР в Донецке в результате подрыва на взрывном устройстве погибла женщина, двое мужчин пострадали в Мариуполе, один мирный житель ранен в Марьинке. Еще один мирный житель получил ранение в Лисичанске ЛНР", - уточнил Мирошник.