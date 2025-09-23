Депутат подавал административный иск о восстановлении в партии и во фракции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова о его восстановлении во фракции ЛДПР. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отказал в принятии административного иска Нилова к фракции ЛДПР в Государственной думе", - сказали в суде, не уточнив подробностей.

Ранее президиум высшего совета ЛДПР исключил Нилова из партии за нарушение партийной дисциплины. Он также был исключен из фракции либерал-демократов. Нилов подал иски в суд о восстановлении в партии и во фракции. Иск парламентария о восстановлении в партии Мещанский суд Москвы рассмотрит 15 октября.