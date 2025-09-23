Мединский: власти Молдавии обессмертят себя запретом фильма Гайдая

Помощник президента РФ подчеркнул, что старается не замечать "всякого рода глупости"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Молдавские власти увековечат себя в истории запретом советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая. Такое мнение выразил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Согласно сообщению Мединского в Telegram-канале, он старается не придавать значения подобным глупостям, однако этот запрет является особым случаем. Помощник президента РФ считает, что власти Молдавии в действительности себя обессмертят решением запретить советский кинофильм из-за "милитаристского контекста и политического содержания".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет фильма Гайдая "демократией по [президенту Молдавии Майе] Санду".