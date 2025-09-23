Стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Республики Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В этом направлении проделана большая совместная работа", - сказал Белоусов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности.

Министр обороны РФ поздравил членов никарагуанской делегации с 46-й годовщиной со Дня образования армии Никарагуа и Дннм независимости республики, а также выразил слова благодарности за участие никарагуанской военной делегации в совместном стратегическом учении "Запад-2025".

В свою очередь Кастильо поприветствовал главу российского военного ведомства от лица народа Республики Никарагуа и ее вооруженных сил и отдельно от сопрезидента Даниэля Ортеги и сопрезидента Росарио Мурильо. Переданы также отдельные слова приветствия всем военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции.