С первых дней объявления резолюции ООН о создании палестинского государства и Государства Израиль РФ была в числе самых первых, которые признали Палестину, отметил муфтий Равиль Гайнутдин

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что гордится ролью России в признании Палестины, передает корреспондент ТАСС.

"Горжусь тем, что являюсь гражданином бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Наша страна с первых дней объявления резолюции ООН о создании палестинского государства и Государства Израиль была в числе самых первых, которые признали Государство Палестина. И Российская Федерация как правопреемница [СССР] сегодня в течение всех этих 30 с лишним лет отстаивала право палестинского государства на независимость и суверенитет со столицей в восточном Иерусалиме", - сказал он в ходе теологической конференции в честь 150-летия татарского теолога Мусы Бигиева.

Муфтий заметил, что является обладателем высшей награды Палестины - ордена "Звезда Иерусалима".

"В нашей Московской соборной мечети в течение 35 лет мы проводим последнюю пятницу в месяц Рамадан как день солидарности с палестинским народом, как день Кудса, то есть Иерусалима. Для меня Иерусалим, для меня Палестина - это своего рода часть моей духовной жизни", - заключил глава ДУМ РФ.