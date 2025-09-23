Владислав Шапша подписал соответствующее постановление

КАЛУГА, 23 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность после победы на выборах губернатор Калужской области Владислав Шапша наделил полномочиями сенатора Анатолия Артамонова, который и ранее был представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

"Анатолий Дмитриевич Артамонов продолжит отстаивать интересы Калужской области в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Подписал соответствующее постановление", - написал Шапша.

Анатолий Артамонов был губернатором с 2000 по 2020 год. Бывший глава региона стал представителем от исполнительного органа государственной власти Калужской области в Совфеде в 2020 году, когда регион возглавил Владислав Шапша. Артамонов является председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Выборы губернатора прошли в Калужской области 12-14 сентября. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место после Шапши в гонке за губернаторское кресло заняла Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - За правду") - 8,97% голосов, третьим стал Николай Яшкин (КПРФ) - 6,52%, четвертым - Степан Опарышев (ЛДПР) - 4,76%, на пятой позиции оказался Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) с 4,37% голосов.