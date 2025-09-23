НАТО готовится разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья, сообщили в Службе внешней разведки России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, готовится размещение натовского "десанта" в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным, находящимся в распоряжении СВР, в Брюсселе намерены удержать Молдавию в рамках своей "русофобской политики".

"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - подчеркнули в СВР. Согласно данным ведомства, "десант" НАТО подготавливается для высадки в Одесскую область с целью устрашения Приднестровья. Первая группа кадровых военных из Франции и Британии уже на месте, сообщили в службе.