Песков: тема ДСНВ поднималась в ходе контактов Путина и Трампа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) обсуждался в ходе контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Тема [ДСНВ] в целом поднималась в ходе контактов [Путина и Трампа] в том плане, что время как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область страт стабильности и безопасности двусторонних документов", - указал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждалась ли тема продления ДСНВ в ходе контактов президентов РФ и США.

Представитель Кремля указал, что окончание договора по СНВ "чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации". "Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не было", - резюмировал он.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.