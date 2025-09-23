Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывания о якобы возможной причастности России к появлению дронов в Дании и Норвегии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бесконечная череда голословных обвинений от западных стран приводит к тому, что они уже не принимаются во внимание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление дронов в Дании и Норвегии и высказывания о якобы возможной причастности РФ к этому инциденту.

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать", - сказал он.