Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обвинения ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или убедительной аргументацией

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Радослава Сикорского по поводу якобы нарушения воздушного пространства страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Негативную [реакцию вызывает в Кремле]. Вы знаете, что мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки. Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в отсутствие аргументации в Кремле "соответствующим образом" относятся к таким заявлениям.

Ранее СМИ сообщали, что Сикорский, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что, если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна приходить "жаловаться" в ООН.