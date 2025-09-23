Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Дмитрий Козак после отдыха определится уже с тем, как будет продолжать дальше свой трудовой путь

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о дальнейших планах бывшего замглавы администрации главы государства Дмитрия Козака.

"Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича", - ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, предложена ли Козаку новая должность.

"Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь", - добавил Песков.

18 сентября президент России Владимир Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента РФ, подписав соответствующий указ. Козак - один из "долгожителей" администрации главы государства. Он пришел работать в Кремль еще в 1999 году - и сразу на позицию заместителя руководителя по правовым вопросам. Президентом тогда был Борис Ельцин, главой его администрации - Александр Волошин. После назначения Путина премьер-министром в 1999 году Козак перешел в правительство, где руководил аппаратом. В 2000-м вернулся в Кремль и стал сначала замглавы, а потом первым замглавы администрации. В 2004-м на полгода вновь возглавил аппарат правительства, после чего работал полпредом в Южном федеральном округе, министром регионального развития РФ. В 2008-2020 годах был вице-премьером РФ. С 2020 года Козак работал заместителем руководителя Администрации президента РФ.