Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником для обсуждения ситуации в регионе и его дальнейшего развития. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

"Сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен", - сказал представитель Кремля.

Помимо этого, Путин 23 сентября проведет ряд внутренних, рутинных мероприятий. "Подавляющее большинство из них не предназначены для освещения СМИ", - уточнил Песков.