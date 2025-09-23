Дума назначила аудиторов Счетной палаты РФ

Проекты постановлений были внесены на рассмотрение палаты парламента комитетом Госдумы по контролю

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановления о назначении аудиторами Счетной палаты РФ Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова.

Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.

Членами Счетной палаты являются ее председатель, заместитель председателя и 12 аудиторов, которые курируют отдельные направления деятельности контрольного ведомства.