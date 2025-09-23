Оно продлится до 15 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" объявила о начале голосования за успешный опыт работы с избирателями в рамках конкурса "Народный депутат", определиться с выбором можно до 15 октября. Об этом сообщается на официальном сайте ЕР.

"Стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса "Народный депутат". Оно продлится до 15 октября. Муниципальные депутаты из 58 субъектов РФ представили презентации, в которых детально описали опыт работы со своими избирателями - конкретные реализованные решения и проекты", - говорится в сообщении.

По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, работа муниципального депутата - это "ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше". "От этого в том числе зависит доверие к власти и к "Единой России". Наша общая задача - слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики", - приводятся слова Якушева.

Конкурс муниципальных депутатов "Народный депутат" проходит в Год муниципального депутата, объявленного на последнем съезде "Единой России". Его цель - выявление и поддержка лучших практик работы с избирателями на муниципальном уровне. Отдать голос можно на портале конкурса - за одного или нескольких депутатов из своих муниципалитетов. Лучшие практики распространят на другие муниципалитеты.