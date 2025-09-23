Владимир Барбин отметил, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности в Европе

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Инцидент в небе над аэропортом Копенгагена указывает на попытки втянуть страны НАТО и Россию в прямой конфликт, заявил посол России в этой стране Владимир Барбин.

"За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо", - приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского диппредставительства в Дании.

Барбин также отметил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Европе, "чреватой непредсказуемыми последствиями", а также отверг обвинения в адрес Москвы.

Ранее о временном закрытии воздушной гавани ТАСС сообщили в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу. Агентство Reuters сообщало, что воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА.

Полиция Дании сообщила, что не обладает информацией о том, кто управлял беспилотниками. Правоохранители указали, что рассматривают возможную связь с инцидентом в Норвегии. Аэропорт города Осло также приостанавливал работу более чем на три часа из-за обнаружения БПЛА.