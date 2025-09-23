По словам российского парламентария, если граждане захотят выразить свое несогласие на предстоящих парламентских выборах, то "европейские солдаты церемониться не станут"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Солдаты в военной форме Франции уже были замечены на автомобильной заправке в Молдавии. Об этом заявила ТАСС глава АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова, комментируя сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Евросоюз готовится оккупировать Молдавию.

"Военнослужащие стран Евросоюза начали оккупировать Молдову. Французские солдаты в военной форме своей страны были замечены на автомобильной заправке в Молдове, - указала она. - [президент Молдавии Майя] Санду в своем вчерашнем заявлении пугала молдаван утратой суверенитета Молдовы, но суверенитет уже благодаря ей был утрачен еще в декабре 2020 года, когда она была избрана президентом. Санду и есть символ утраты Молдовой суверенитета".

Аршинова отметила, что "теперь европейские вооруженные силы будут учить молдаван правильно голосовать". "Если граждане захотят выразить свое несогласие - европейские солдаты церемониться не станут: в стране-колонии на них не распространяется уголовный кодекс их страны, - продолжила она. - 27 августа президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посещали Молдову и агитировали за правящую Партию действия и солидарности и Санду, уверив ее в том, что "евроштыки" поддержат молдавский режим и организуют провокации в отношении Приднестровья".

"А заодно эти силы могут взять под контроль Одессу, о чем уже предупреждали российские спецслужбы. Это и есть план продолжения гибридной войны против России: Евросоюз вместе с Украиной, чтобы не проиграть в этом конфликте, решили расширить его географию, втянув туда Молдову", - подчеркнула депутат.

Ранее в СВР сообщили, что Евросоюз готовится к оккупации Молдавии на фоне предстоящих 28 сентября парламентских выборов. Планируется размещение европейских войск в Одесской области, откуда они могут двинуться в Приднестровье и далее на Кишинев.