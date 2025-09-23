В рамках визита ожидается обсуждение мероприятий, проводимых между пограничными ведомствами двух стран, а также обмен мнениями о текущей оперативной обстановке на Каспийском море

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

"23 сентября в рамках взаимного визита пограничных кораблей береговых органов пограничных служб Азербайджана и России пограничное судно "Расул Гамзатов" береговой охраны ФСБ РФ прибыло с визитом в порт Баку", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках визита ожидается обсуждение мероприятий, проводимых между пограничными ведомствами двух стран, а также обмен мнениями о текущей оперативной обстановке на Каспийском море. Кроме того, азербайджанские и российские пограничники проведут товарищеский футбольный матч.