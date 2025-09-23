Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры хотят сохранить монополию на власть, подчеркнула дипломат

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Молдавский народ, в отличие от молдавских властей, не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с очередными обвинениями официального Кишинева в адрес Российской Федерации.

"Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии", - подчеркнула дипломат.

Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры хотят сохранить монополию на власть, но крайне не уверены в исходе парламентских выборов, отметила она.