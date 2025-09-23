Министр правительства Москвы Сергей Черемин и мэр турецкой столицы Мансур Яваш обсудили вопросы экономического, делового и культурно-гуманитарного сотрудничества

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы и Анкары подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы в рамках визита в турецкую столицу министра правительства Москвы Сергея Черемина. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредствительстве.

"Стартовал визит в Анкару министра правительства Москвы Сергея Черемина. В координации с посольством и торговым представительством России в Турции российская делегация провела плодотворную встречу с мэром Анкары Мансуром Явашем. Была подписана программа сотрудничества между правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2026-2029 годы", - сообщили в дипмиссии.

Кроме того, Черемин и Яваш "обсудили вопросы экономического, делового и культурно-гуманитарного сотрудничества".