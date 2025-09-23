На Украине открыто действуют неонацистские формирования, а радикальные националистические группировки ежегодно устраивают факельные шествия, указал представитель России Илья Бармин на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Илья Бармин

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество и профильные правозащитные институты должны осудить проводимый на Украине курс по героизации нацизма и обелению нацистских преступников. Об этом заявил представитель России Илья Бармин на 60-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.

По его словам, одним из атрибутов современной Украины "стал агрессивный национализм". "На государственном уровне проводится линия на героизацию нацизма и обеление нацистских преступников, признанных таковыми решением Нюрнбергского трибунала", - подчеркнул дипломат. Так, пособникам Адольфа Гитлера, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, устанавливают "памятники и мемориальные доски, в их честь называют улицы и стадионы", а зверские убийства украинскими националистами тысяч мирных жителей "подаются как псевдоборьба за свободу", сказал он.

Бармин напомнил, что на Украине открыто действуют неонацистские формирования, а радикальные националистические группировки ежегодно устраивают факельные шествия. Также процветает человеконенавистническая пропаганда, основной мишенью которой становятся этнические русские, добавил дипломат. "Детям с малолетства навязывают ненависть к России, обучают "резать россиян" и прославлять возведенных в национальные герои украинских нацистских приспешников", - отметил Бармин.

"Вновь призываем здравые силы международного сообщества, а также профильные международные правозащитные механизмы и институты осудить проводимую киевскими властями с подачи западных кураторов варварскую человеконенавистническую политику", - заявил представитель РФ.