Покушение на российскую собственность, будь то частный самолет или другие активы, будет иметь крайне негативные последствия, предупредил Олег Степанов

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Попытка Оттавы отобрать у российской компании "Волга-Днепр" самолет Ан-124 является банальным грабежом. Об этом говорится в комментарии для ТАСС посла России в Канаде Олега Степанова.

"Действия Оттавы в отношении самолета Ан-124 компании "Волга-Днепр" изначально незаконны. Задержание воздушного судна и последующая легалистская попытка его конфисковать - банальный грабеж, - отметил дипломат. - Мы неоднократно предупреждали правительство Канады и повторим вновь: покушение на российскую собственность, будь то частный самолет или другие активы, будет иметь крайне негативные последствия".

"В настоящее время в канадской юрисдикции продолжается судебное разбирательство. Законный владелец оспаривает правомерность изъятия у него борта Ан-124", - добавил Степанов. "На наш взгляд, любое решение суда станет показательным с точки зрения как качества канадского правосудия, так и истинного отношения к праву собственности, которым так гордятся на Западе", - подчеркнул он.

Как ранее сообщил телеканал CTV, должностные лица Канады проводят техническую проверку конфискованного у компании "Волга-Днепр" самолета. Он с 2022 года находится на стоянке аэропорта Пирсон в Торонто, однако на прошлой неделе, по свидетельствам очевидцев, был временно перемещен, но уже вернулся на прежнее место. Как пояснили CTV представители воздушной гавани, сотрудники федерального правительства на прошлой неделе начали проверку технического состояния самолета, которая должна завершиться 29 сентября.

Борт, зафрахтованный канадским правительством, 27 февраля 2022 года прибыл в Канаду с грузом тестов на COVID-19 из Китая за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, самолет был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.