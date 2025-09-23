Небензя призвал США отбросить "твердолобые установки" по Ближнему Востоку

Постоянный представитель РФ при ООН указал, что для разрешения ближневосточного кризиса необходима коллективная воля мирового сообщества, которая бы "выражалась не только в декларациях с высоких трибун, но и конкретных действиях"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США отбросить "твердолобые установки" и подключиться к реальным шагам по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности по Газе.

"Настоятельно призываем наших американских коллег отбросить свои твердолобые установки и подключиться к реальным шагам, которые Совет Безопасности обязан предпринять в соответствии с порученным ему мандатом по поддержанию международного мира и безопасности", - сказал Небензя.

По его словам, для разрешения застарелого ближневосточного кризиса необходима "коллективная воля международного сообщества, которая бы выражалась не только в декларациях с высоких трибун, но и конкретных действиях". Он подчеркнул, что такой подход пойдет "лишь на благо вашего ближайшего союзника [Израиля], чью безопасность невозможно обеспечить одними лишь силовыми средствами". Небензя также выразил уверенность в силе многосторонней дипломатии, благодаря которой на протяжении 80 лет удается избегать третьей мировой войны.