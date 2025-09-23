23 сентября, 22:22
Ближневосточный конфликт

Небензя призвал США отбросить "твердолобые установки" по Ближнему Востоку

Постоянный представитель РФ при ООН указал, что для разрешения ближневосточного кризиса необходима коллективная воля мирового сообщества, которая бы "выражалась не только в декларациях с высоких трибун, но и конкретных действиях"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США отбросить "твердолобые установки" и подключиться к реальным шагам по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности по Газе.

"Настоятельно призываем наших американских коллег отбросить свои твердолобые установки и подключиться к реальным шагам, которые Совет Безопасности обязан предпринять в соответствии с порученным ему мандатом по поддержанию международного мира и безопасности", - сказал Небензя.

По его словам, для разрешения застарелого ближневосточного кризиса необходима "коллективная воля международного сообщества, которая бы выражалась не только в декларациях с высоких трибун, но и конкретных действиях". Он подчеркнул, что такой подход пойдет "лишь на благо вашего ближайшего союзника [Израиля], чью безопасность невозможно обеспечить одними лишь силовыми средствами". Небензя также выразил уверенность в силе многосторонней дипломатии, благодаря которой на протяжении 80 лет удается избегать третьей мировой войны. 

