Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН отметил потерю поддержки населения Владимиром Зеленским и узурпацию власти

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Европейские спонсоры Киева хотят, чтобы Совет Безопасности ООН жил в параллельной реальности и не видел, что Украина проигрывает на поле боя, а Владимир Зеленский потерял поддержку населения. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет Безопасности ООН жил, как и они, в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы, - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН. - В этой извращенной картине, которую нам сегодня пытаются навязать, Украина - это островок демократии и свободы, а ее лидер-узурпатор, нарушивший все свои предвыборные обещания <...>, пользуется поддержкой всех украинцев, которые и в выборах-то, дескать, не видят необходимости, раз у них такой замечательный президент".