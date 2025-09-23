Украина использует мирных жителей в качестве живого щита и размещает ПВО близко к жилым кварталам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Бесспорное нарушение международного гуманитарного права Украиной последовательно игнорируется Западом. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Название этой страны (Украины - прим. ТАСС) стало нарицательным не только для поголовной коррупции и тотального бесправия, но и для вопиющих двойных стандартов, которые коллективный Запад и подконтрольные ему СМИ демонстрируют в украинском контексте. Нигде в мире, ни в одном конфликте так последовательно не игнорируется бесспорное нарушение международного гуманитарного права, [как] со стороны киевского режима, использующего мирных жителей в качестве живого счета и размещающего средства ПВО в непосредственной близости от жилых кварталов", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.